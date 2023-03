On était au match de l’environnement qui a duré … douze heures

Eux ne prennent pas l'avion pour aller jouer leur match. Il n'empêche : les joueurs du FC Fontenay-le-Fleury avaient envie de causer écologie à l'occasion du Vrai Foot Day 2023, fête du foot amateur. Pour cela, ils ont disputé une rencontre du lever au coucher du soleil. L'occasion d'évoquer les solutions concrètes pour devenir un club décarboné.

Avec douze heures de jeu, le FC Fontenay-le-Fleury n’a pas vaincu le record du match de football le plus long du monde. Les 73 heures disputées en 2014 en Moselle tiennent toujours. Mais peu importe pour ce club des Yvelines, qui câline le cuir à deux pas du château de Versailles, l’objectif était ailleurs. « On va jouer du lever du soleil à son coucher, soit de 7h43 à 19h43 » , avance Marc Maloisel, le jeune président du club (29 ans), en ce dimanche matin alors que le soleil ne pointe pas encore le bout de ses rayons sur le stade René Descartes. Le long de l’autoroute A13, encore fluide, et au bout de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, c’est encore le calme plat. Les avions touristiques, encore au chaud dans les hangars, n’ont pas encore commencé leur balai. « C’est à cause d’eux qu’on n’a pas d’éclairage sur notre terrain d’honneur , peste René, un dirigeant du FCFF, En plus, ce ne sont que des Parisiens qui viennent voler ici ! ». Un passe-temps aéronautique bien loin du message porté par l’évènement du jour, puisque si le FCFF court après la balle pendant douze heures en ce dernier dimanche de mars, c’est pour entamer sa mue éco-responsable et sensibiliser sur la protection de l’environnement.

Devenir un club éco-responsable

En attendant les jeunes pousses et le public, le coup d’envoi est donné à 7h43 pétante. C’est parti pour douze heures de football en continu, sur le terrain d’entraînement du complexe René Descartes. Tant pis pour ceux qui pensaient jouer sur le synthétique flambant neuf : « C’est ça le foot amateur qu’on aime : une pelouse grasse et des faux rebonds ! » , se marre Marc. Sur un demi-terrain, vingt-quatre équipes composées de chaque catégories du club, et de quelques invités, vont se relayer toute la journée. Mais au lever du jour, ce sont les dirigeants qui ouvrent le bal, dont le président Marc, qui explique : « Déjà qu’on a dû motiver tout le monde, y compris ceux qui ont match aujourd’hui, alors trouver des gens pour jouer à cette heure-là… C’était plus simple de convoquer tous les dirigeants, qui eux ne po

