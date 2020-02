On était au derby de Gjilan, au Kosovo : Drita - Gjilani

Si les Kosovars se passionnent pour leur sélection, qui disputera le mois prochain les barrages de qualification pour l'Euro, on ne peut pas en dire autant du championnat local, au niveau faiblard, qui se joue souvent dans des stades vides. Sauf quand c'est un derby entre deux équipes engagées dans la course au titre, comme ce dimanche, à Gjilan.

FC Drita 2-0 SC Gjilani

À Mitrovica, la ville est divisée en deux, son football aussi

Les frères ennemis et leurs sœurs

Il est midi, et les haut-parleurs du minaret de Gjilan font raisonner l'appel à la prière. Pour d'autres centaines de fidèles, qui chantent debout sur des gradins de béton, c'est surtout le signe qu'il faut encore patienter une heure avant le début du match. Situé à peine à quelques mètres d'une mosquée - derrière laquelle on distingue aussi au loin une église orthodoxe -, le stade de Gjilan accueille ce dimanche 16 février un derby. Nous sommes au sud-est du Kosovo, à 50 km de route de la capitale Pristina.Drita reçoit Gjilani, c'est le quatrième contre le troisième du championnat du Kosovo, et il y a un leader - Ballkani - à chasser. Rien de tel pour enflammer une rivalité qui a commencé au début des années 2010. Une rivalité naissante, à l'image du Kosovo, le plus jeune pays d'Europe. Pour l'occasion, le stade de Gjilan fait le plein avec une tribune latérale acquise au bleu de Drita, une autre en face, deux fois moins large, au rouge de Gjilani. Celle-ci est à côté d'un bâtiment de deux étages, qui fait office de tribune de presse et de loges avec ses deux rangées de chaises en bois. Les tribunes derrière les buts ? Elles sont en travaux... depuis trois ans.En albanais, bonjour se dit "". En pénétrant dans le secteur visiteurs, un supporter de Gjilani préfère dire "". La formule de salutation adressée à la tribune des rivaux fait son petit effet, car dans la culture albanaise, les sœurs sont au-dessus des mères dans l'échelle des insultes qui font mal.Sous un