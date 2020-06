On était à Liverpool pour fêter le sacre des Reds

Après trois décennie d'attente, le club de la Mersey a remporté grâce à la victoire de Chelsea face à Manchester City, son dix neuvième titre de Champion d'Angleterre. A une longueur du voisin honni de Manchester United. Après une saison de rêve et la peur de tout perdre à cause du coronavirus, soulagement et joie étaient omniprésents hier aux alentours du stade.

De Bruyne et les oreilles qui sifflent

Liverpool. Il est 20 heures sur Concert Square. Le match entre Chelsea et Manchester City, qui peut donner le titre aux Reds, commence dans une quinzaine de minutes. La chaleur est étouffante pour cette partie de l'Angleterre. Les enceintes crachent de l'électro typiquement. Si les pubs n'ont toujours pas rouvert au Royaume-Uni, la vente de bière à emporter est autorisée et coule à flots. Les Liverpuldiens investissent Wood Street, installent leurs sièges de camping, font la fête. Au moment du coup d'envoi, à 20h15, la police locale arrive et bloque la rue. La sono est confisquée, sa propriétaire embarquée. Pour la fête on attendra. Circulez, il n'y a rien à voir.À un peu moins de trois miles du centre-ville, le stade d'Anfield Road est quasi désert pendant la première période. Lee, 52 ans est déjà présent. Le regard embrumé par les quelques pintes descendues, il avoue : "". Le club de Londres mène en effet depuis la 36e minute sur une action en solitaire de Pulisic consécutive à une mésentente grotesque entre Benjamin Mendy et Ikay Gündogan. À la mi-temps le Liverpool Football Club est virtuellement champion d'Angleterre.Au retour des vestiaires à Stamford Bridge, une dizaine de supporters arrivent sur le parvis d'Anfield. Ils chantent déjà leur sacre. En bons rhapsodes, ils reprennent sur l'air de "" des paroles chantées dans tous les pubs de Liverpool depuis le début de l'année : "" ! À 21h30, des cris descendent