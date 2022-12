On était à la course de dromadaires, sport roi du Qatar

Tandis que l'émirat gazier s'apprête à accueillir une finale de Coupe du Monde, se tenait la véritable attraction de la société qatarienne cette semaine : la fête des fondateurs. Sa passion pour les courses de dromadaires éclaire son rapport au ballon rond.

" Au stade, il y a trop de monde "

" Il n'y a aucun dromadaire connu dans le monde "

"Ici, c'est mieux parce que tu es le coach, le spectateur et en plus tu peux gagner de l'argent. Au foot, tu te contentes de regarder." Ali

Un portrait du régent Tamim Al-Thani surplombe l'étendue de sables. Ce même petit sourire en coin et ce regard oblique, qui dominent les halls d'hôtel, renseignent les visiteurs égarés. Aux abords du camélodrome d'Al-Shahaniya, perdu entre les terres ocres de la péninsule, des dizaines de pistes de courses et des mains courantes dévalent sur des kilomètres. Le décor ressemble à ces stades municipaux paumés dans des bourgades de la campagne française. Un air du stade Henri-Jeanne de Bayeux en Normandie. Une épicerie, une banque et une clinique vétérinaire sont les rudiments de la capitale, Doha, qui semble bien loin.Ici, pas de "" entonné à tue-tête comme dans les couloirs du métro de la cité ultramoderne. Contrairement aux employés de la capitale, les petites mains du camélodrome parlent péniblement anglais. Des ouvriers s'acharnent sous un soleil de plomb à ramasser les déchets ou arroser l'herbe grasse des espaces verts. Cachés dans des turbans qui ne les protègent pas vraiment des rayons du soleil, ces travailleurs souffrent.Mohammed, perché sur son dromadaire, entraîne l'animal pour la course de l'après-midi. "", entonne-t-il aux passants dans un cri de joie aux airs de complainte. Il est 10h passé et l'une des courses de la matinée vient de s'achever. Le sprint de dromadaires, c'est pour les lève-tôt. La compétition a débuté à 6h. Le principe de ce sport traditionnel est simple : il ressemble à nos courses de chevaux sauf que le jockey est remplacé par un robot piloté à distance. Avec le football et le handball, il est le plus suivi à la télévision.Les pick-up affluent vers la sortie et quelques thobes s'approchent de la supérette pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com