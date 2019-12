On était à la cérémonie du Ballon d'or (d'un club de R3)

Vendredi soir, le club de quartier du Calais Beau-Marais (Régional 3, le huitième échelon national) organisait sa propre cérémonie du Ballon d'or. Une contre-soirée, un pied de nez à la véritable institution mondiale. Ici, pas question de la jouer ambiance feutrée. C'était du sérieux, avec une belle dose de chambrage. Du foot, quoi !

Un Ballon d'or qui travaille en entreprise

Oubliez la capitale, les paillettes et le somptueux décor du Châtelet. Direction les bords de la Manche, une légère bruine typiquement calaisienne et la Cité de la dentelle, héritage d'une industrie à son apogée à l'aube du XXsiècle. C'est là, dans l'auditorium du musée, que, vendredi dernier, environ 200 membres du Calais Beau-Marais, issu d'un quartier populaire, avaient sorti du placard la tenue de gala pour leur Ballon d'or. Pas de tapis rouge, mais une cérémonie avec un cachet certain, en présence d'élus locaux, excusez du peu. ""Pourquoi pas nous ?", retrace Ezedine Kara, le président du Beau-Marais, à l'origine de la renaissance d'une entité au bord du gouffre en 2017.De la meilleure joueuse de l'équipe féminine, en passant par le plus beau but de la saison écoulée et le Pierre Richard du groupe, le palmarès valait le coup d'œil. Jordan Sellier, victime d'une déchirure de cinq centimètres à l'adducteur il y a un an, s'est retrouvé sous les projecteurs. Le jury (composé des éducateurs du club) l'a épinglé. Trop peu sur le terrain, il s'est vu affublé du titre de joueur en mousse dans un vacarme à faire surchauffer un sonotone. ", lâchait-il avec son trophée entre les mains.(Rires.)(Rires.)" Pas rancunier, il est resté pour le sacre d'Alexis Cottigny. Le Barça a beau avoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com