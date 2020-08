On était à Dunkerque pour l'hommage à Alex Dupont

Un mois après sa disparition, le 1er août dernier des suites d'une crise cardiaque à seulement 66 ans, l'ombre d'Alex Dupont plane toujours à Dunkerque. Ce samedi, pour la réception de Clermont et sous les yeux de sa maman, Denise, 89 ans, c'est tout un club qui a tourné le regard vers les étoiles sur fond de sonorités carnavalesques. L'occasion, aussi, pour ses proches de dérouler à nouveau des anecdotes à la pelle. Comme en ce jour des années 1990 où le Sir se retrouve en garde à vue, alors que Dunkerque reçoit en Ligue 2. Inimitable Dupont.

Alex Dupont, il était un Sir

C'est là où tout a commencé. Et là où tout s'est terminé. Dans ce bon vieux Tribut, stade revigoré depuis les travaux de réhabilitation. Là où le chapitre de la deuxième division s'est refermé le 21 mai 1996 contre Mulhouse avec Alex Dupont dépité sur le banc dunkerquois. Là où il s'est rouvert, après 24 années en dehors du monde pro, ce samedi, devant Clermont (1-1)., soupire Soizic, l'une des deux filles du Sir, accompagnée de sa sœur, Gwenaëlle., pose cette dernière., reprend de volée Soizic.Un mois après la brutale disparition de leur père, le regard reste embué.Les larmes perlent aussi sur les joues de la centaine de proches et d'anciens joueurs venus garnir l'antre dunkerquois et la pelouse de Tribut. Le portrait XXL du Sir trône au beau milieu d'un stade devenu orphelin d'un de ses gamins de Jean Bart., insiste Didier Dupuis, plus de 30 ans de bringue, d'engueulades et de franche camaraderie avec le Sir.