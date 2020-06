On était à Bergame pour le match de reprise de l'Atalanta

Plus de trois mois après son dernier match en compétition, l'Atalanta a retrouvé le chemin des terrains. Face à Sassuolo, en match en retard de la 25ème journée de Serie A, la bande à Gasperini a renoué avec la victoire. Et repris goût à la vie.

L'Atalanta se promène face à Sassuolo

Epicentre, ultràs et système-foot

Les doigts s'entrecroisent, les avant-bras se redressent et le visage disparait sous la paume des mains. Les gestes barrières semblent déjà loin. Même à Bergame. ", confesse Marco.". Le retour de la Serie A rime avec Atalanta. Cent douze jours après son dernier match de championnat, interrompu par la Covid-19, le club de Bergame reprend sa marche en avant. La Dea accueille Sassuolo dans un Stadio Atleti Azzurri d'Italia à huis-clos. Maillot noir et bleu floqué Gomez, numéro 10 et capitaine emblématique de l'Atalanta, Marco a pris place dans les tribunes d'un soir : l'arrière cour d'un bar-tabac aménagée pour l'occasion.Banderoles, écharpes et drapeaux nerazzurri ornent les grillages d'une Curva improvisée. L'écran géant s'accompagne d'une enceinte diffusant les chants des Atalantini et l'ambiance du stade. Les nuages de fumée s'échappent du barbecue, les pintes et les panini à la salamella s'enchaînent. ", reprend Marco.". Le jeune homme au physique fluet est entouré de ses meilleurs amis pour vivre cet instant que les Bergamasques attendaient depuis des semaines.On respecte une minute de silence en hommage aux victimes de l'épidémie. 34 634 en Italie, 16 470 en Lombardie. La région du nord a longtemps été l'épicentre européen d'une pandémie devenue mondiale, Bergame une ville martyre. "", sourit humblement Roberto, venu en famille. Abonné au stade avec son fils Giacomo, véritable "", le quarantenaire peine à cacher son émotion. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com