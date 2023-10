information fournie par So Foot • 30/09/2023 à 22:04

« On est tombés sur un match de district où jouait Yoann Gouffran »

Chaque week-end ou presque, Luca et Étienne, deux étudiants bordelais, troquent leurs hoodies pour le costard cravate. Et partent sur les routes de France filmer et commenter des matchs de foot district, dans les conditions du direct.

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Étienne : Je m’appelle Étienne, j’ai 20 ans, je suis étudiant en STAPS en 3 e année et passionné de football et de sport. Je joue à Arsac-Pian-Médoc.…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com