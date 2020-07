"On est prêt à affronter" une reprise de l'épidémie" de coronavirus, assure le Medef

"Les entreprises sont suffisamment agiles pour remettre en place les protocoles" sanitaires en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus, a expliqué mardi matin sur Franceinfo Dominique Carlac'h, vice-présidente du Medef.

(Photo d'illustration) ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Alors que les cas de coronavirus se multiplient en France, la vice-présidente du Medef Dominique Carlac'h a affirmé mardi 28 juillet sur Franceinfo que les entreprises étaient "prêt(es) à affronter" une deuxième vague. "On ne peut pas se permettre un deuxième confinement sur le plan économique. De ce fait, il faut qu'on prépare les protocoles sanitaires qui nous protège. On suit les recommandations du gouvermenent", a-t-elle assuré.

"La semaine dernière, nous avons eu des informations sur la reprise de quelques cas en France. Le dialogue social a repris immédiatement", a-t-elle indiqué. "Au niveau du Medef, on a informé les entreprises de leurs obligations. On a mis en place un système d'information qui permet de mettre en relation les producteurs français de masques avec les entreprises", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement recommande en effet aux entreprises de "constituer un stock préventif de masques de protection de 10 semaines pour pouvoir faire face à une résurgence potentielle de l'épidémie", selon une note diffusée lundi. Pour Mme Carlac'h, c'est "indispensable" "pour une raison sanitaire : il faut protéger les salariés, protéger les clients", mais aussi "parce qu'il faut protéger aussi l'économie". Même si "la sécurité sanitaire primera toujours, on ne peut pas se permettre une deuxième crise économique" , a-t-elle insisté.

"Personne ne veut plus revivre le printemps que l'on a vécu avec l'arrêt total de l'économie, avec les gens contraints d'être chez eux", estime la vice-présidente du Medef. Elle pense qu'il y a "vraiment une prise de conscience partagée" et ne croit "pas qu'on va avoir les mêmes résistances par méconnaissance que l'on a pu connaître au printemps".

Aujourd'hui, "les entreprises sont suffisamment agiles pour remettre en place les protocoles (...) Il suffit de les réactiver plus intensivement. Et on a les stocks de masques. La fourniture de masques n'est plus un souci, alors que ça l'a été au début de la pandémie", a-t-elle poursuivi.