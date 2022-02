"On est drogués à la dette", selon Malhuret, qui prévoit un "sevrage" difficile

"On est drogués à la dette", a affirmé mercredi le sénateur Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants-République et territoires (centre droit), qui prévoit un prochain quinquennat "extrêmement dur, quel que soit le président".

La Cour des comptes a alerté mercredi sur la nécessité d'un "effort sans précédent" dans les prochaines années pour maîtriser les dépenses publiques et redresser les comptes de la France, mis à mal par la crise sanitaire.

M. Malhuret, qui a rejoint Horizons, le parti d'Édouard Philippe, fait remonter "le décrochage de l'endettement et du déficit budgétaire" à 1981. "C'est une attitude française et cette attitude c'est comme la drogue, elle est horriblement dure à sevrer", a-t-il déclaré devant l'Association des journalistes parlementaires.

Pour y remédier, il faudra "prendre des mesures extrêmes, très fortes", a-t-il indiqué, citant en premier lieu "l'équilibre des retraites, c'est à dire l'allongement de l'âge de la retraite", et une "simplification des régimes spéciaux".

"Tout le monde voit bien que le gouvernement qui va faire ça va affronter une crise sociale majeure, parce qu'on est drogués à la dette et au déficit et donc le prochain quinquennat va être extrêmement dur, quel que soit le président", a ajouté le sénateur.

Pour Claude Malhuret, Emmanuel Macron "est le seul qui peut gagner l'élection présidentielle".

"Jusqu'au meeting de dimanche dernier (de la candidate LR Valérie Pécresse, ndlr), je me disais que le 2e tour pouvait être serré, dans certaines configurations. Depuis ce meeting, je regarde l'ensemble des candidats à la présidence de la République, et je me dis qu'il n'y en a pas un qui a le niveau", a-t-il poursuivi.

Le sénateur de l'Allier a encore estimé que pour le président Macron, "ce n'est pas forcément une mauvaise tactique" de ne pas être encore candidat, expliquant en substance que pendant que ses adversaires "tapent", sur cette question de date, les dossiers importants ne sont pas questionnés.

"S'il en joue, après tout pourquoi pas (...), mais je pense qu'il a un vrai alibi", avec les situation en Ukraine et au Mali et la crise sanitaire, a-t-il ajouté.