On est dégueu, oui, et alors ?

On pensait l'affaire ficelée, elle fut plus compliquée que prévu. Hier soir, après leur succès étriqué contre la Moldavie (2-1), bastion perdu sur la carte du foot mondial, les Bleus se sont succédé pour exprimer une idée, une seule : l'important, c'est les trois points.

Mbappé, le côté obscur

Critique-éloge-recadrage

Le dimanche 22 avril 2012, à l'entre-deux tour des élections présidentielles, Claude Greff, secrétaire d'État à la famille du gouvernement Fillon III, égarait sur un trottoir parisien un document confidentiel. Et puisque "" (Woody Allen), au lieu de terminer sa course dans les égouts comme Georgie dans, ledit papier s'est retrouvé collé... sous la semelle de François Krug, journaliste politique pour. Pas de pot.Surtout que le François, c'est un bon, il est curieux : en dépliant la feuille encore sèche, il tombe sur une liste d'éléments de langage que la femme devait utiliser le lendemain lors d'une cérémonie d'accueil du président "NS" à Tours, évoquant un certain "FH". Objectif, marteler une série de mots qui foreront le crâne de l'auditoire, et faire passer ses idées comme on braque une banque : de force. Évidemment, François Krug en a fait un article. Et l'on pourrait être tenté de faire de même, quand bien même aucun papier ne s'est retrouvé hier soir sur le sol de la zone mixte du Stade de France. Parce que les éléments de langage, avant de se lire, ça s'entend. Surtout quand on s'y met à 23.C'est Antoine Griezmann qui s'est en premier présenté au pupitre, sans costard-cravate, sans les ors de la République, mais avec le survêtement des Bleus sur les épaules. Devant lui, une assemblée composite, à droite, à gauche, au centre, et les premiers mots-clés : "" Honnête, point. Puis Benjamin Pavard s'est pointé : "