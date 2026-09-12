«On est dans la merde» : Valence s'enfonce en Liga et donne raison à Rodri

«On est dans la merde» : Valence s'enfonce en Liga et donne raison à Rodri

FC Séville 1-0 Valence

But : Iglesias (81 e ) pour les Andalous

Leur cœur Valence. Après un match nul inaugural à Vigo, Valence a enchaîné une quatrième défaite de rang en Liga. Après le Real Betis, La Corogne de Pierre-Emerick Aubameyang, la manita de Barcelone, les « nuls » de Valence sont tombés à Séville . En cinq journées de Liga, les coéquipiers de Mouctar Diakhaby n’ont marqué qu’un seul but. Le match de ce vendredi soir aura confirmé cette tendance : aucun tir cadré n’a été recensé côté valencien.…

UL pour SOFOOT.com