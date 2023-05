On est arrivé au Parc des Princes à vélo avec cinq supporters lorientais

Une semaine après avoir révélé un maillot de cyclisme aux couleurs du club, le FC Lorient a vu un peloton de cinq supporters le revêtir pour faire le déplacement jusque Paris à la seule force de leurs pédales. Un périple de 500km achevé dimanche midi, à quelques heures du coup d'envoi. Évidemment, on était en selle à leur côté.

« C’est encore loin Paris ? Je n’en peux plus » , souffle Pascal, 60 balais et surtout 450 kilomètres au compteur sur les deux derniers jours. Mais le sexagénaire a le sourire, au moment de quitter St-Cyr-l’École : le Parc des Princes n’a jamais été aussi proche depuis que lui et ses 4 coéquipiers ont quitté Lorient, vendredi. Leur défi : rallier le Parc des Princes à vélo, en trois jours, pour y voir leurs Merlus défier le PSG. Une idée qui a émergé dans les bureaux du club, il y a un mois, raconte Martin Le Blévec, attaché de presse des Merlus et capitaine de route de ce drôle de peloton : « On voulait faire un truc sympa pour célébrer la sortie de notre maillot de cyclisme avec la marque bretonne Noret. Avec ce déplacement à Paris un week-end de pont, c’était parfait. Bon, c’est sûr que c’était plus simple de venir en vélo au Parc des Princes qu’à Nice… » Plus court, mais pas à la portée de n’importe quel supporter non plus, avec 500 kilomètres à avaler en trois étapes, à 28 km/h de moyenne.

Moustoir, Barguil et FC Nantes

Pas du genre à se dégonfler (ce qui est pratique en vélo), Martin a embarqué cinq fidèles des Merlus dans sa roue : Pascal, 60 ans, partenaire historique du FCL, Pierre-Yves, ingénieur de 35 ans, Pauline, consultante en système de formation, et Mathieu, gérant d’un magasin de vélo. Sans oublier l’ange gardien du groupe, Thomas : « C’est notre assistance course depuis le départ, il nous chouchoute » , présente Mathieu. « Tous les 50 km, on avait rendez-vous pour que je leur donne des bidons, de quoi se nourrir, etc. » , sourit l’abonné au Moustoir, « J’aime conduire, donc ça ne m’a pas dérangé. J’ai écouté beaucoup de musique, passé des appels, et visité quelques villes en chemin. » C’est ainsi que Thomas a pu déambuler tranquillement dans Versailles en ce dimanche matin, en attendant l’arrivée des troupes. Justement, le peloton orange et noir longe l’aile ouest du château et se présente sur le parvis. Entre les dizaines de bus et les centaines de touristes qui en sortent, les mordus des Merlus prennent la pose. « Sympa, comme

Par Adrien Hémard-Dohain, sur son vélo pour SOFOOT.com