On en est sûr : Tadej Poga?ar est en fait un footballeur anonyme

Son compatriote Primož Rogli? était sauteur à ski avant de tout défoncer (ou presque) en cyclisme ? Évidemment que Tadej Poga?ar suit la même logique : son Tour de France remporté haut la main dimanche dernier n'est que la première pierre d'une reconversion cousue de fil blanc : celle de footballeur, bien sûr. Il n'y a qu'à se pencher pour ramasser toute une fournée d'indices allant dans ce sens.

Les notes du Tour de France

Poga?ar, un postiche ? Cela saute aux yeux. Le prodige slovène n'en a rien à cirer du cyclisme. Comme tout enfant sain d'esprit, le jeune "Pogi" est un authentique fan de football, comme il le confiait à Cycling news, et n'a qu'un seul rêve : remporter la Ligue des champions, et la Coupe du monde avec la Slovénie. D'ailleurs, comme tout surdoué à l'intelligence étincelante, le petit Tadej imagine dès ses plus jeunes années un plan secret pour parvenir à ses objectifs. Pour cela, le gamin appelle sur MSN Messenger Primož Rogli?, un joyau du saut à ski slovène. Ensemble, les deux bambins se mettent d'accord : pour faire rayonner leur pays, sans toutefois se déchirer mutuellement, mieux vaut jouer sur plusieurs tableaux. L'aîné glisse qu'il adorerait se tourner vers les guidons après avoir usé ses skis., s'enthousiasme le cadet, soudainement très chaud lui aussi., rétorque Rogli?.Son comparse toujours occupé à dévaler des sautoirs enneigés, le jeune Poga?ar peut tranquillement laisser libre cours à ses envies de pédalage. Mais alors qu'il n'a que 9 ans, il se lasse déjà de coller des éclats à des coureurs beaucoup plus âgés que lui. Il lui faut préparer sa reconversion au plus vite pour ne pas s'enliser dans ce sport de poules mouillées. Pour cela, il prend contact avec un certain Kylian Mbappé, petit génie de la balle français dont la réputation a déjà traversé les frontières. Le futur champion du monde lui explique sa feuille de route : signer des coups d'éclat précoces pour se faire inviter par le Real à l'âge de 14 ans et vivoter paisiblement dans le confort de la Ligue 1 avant de pouvoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com