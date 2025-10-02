« On devrait tous avoir notre passeport pharmacogénétique »

Traiter un patient selon son patrimoine génétique pour mieux adapter son traitement : c'est le but de la pharmacogénétique. Très développés en Suisse ou aux Pays-Bas, les tests pharmacogénétiques sont encore peu remboursés en France, mais la Haute Autorité de santé planche sur le sujet. Explications de Laure Raymond, pharmacienne biologiste spécialisée en génétique, directrice du pôle génétique au laboratoire Eurofins Biomnis (Lyon), qui interviendra sur ce thème au forum Futurapolis Santé à Montpellier* (Hérault).

Le Point : Qu'est-ce, précisément, que la pharmacogénétique ? À quoi sert-elle ?

Laure Raymond : C'est la discipline qui permet de prédire la réponse ou la tolérance à un traitement médicamenteux, à partir de l'ADN du patient. On va séquencer son ADN, observer certaines variations, et on pourra dire s'il y a un risque d'inefficacité de tel traitement, ou d'effets indésirables avec tel traitement. À partir de ces informations, on va adapter la posologie, ou changer de traitement. La pharmacogénétique ne permet pas de prédire une prédisposition à telle ou telle maladie. Ce sont d'autres champs de la génétique.

Thérapies géniques : le scandale réglementaire des maladies rares Quels sont les gènes principaux que vous recherchez ?

Les gènes principaux sont les cytochromes, qui sont