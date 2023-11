On connaît quatre nouveaux qualifiés pour la Copa América !

Il ne reste plus que deux tickets.

C’était aussi l’un des enjeux de cette trêve internationale, savoir quelles seraient les nouvelles nations à décrocher leurs places pour la Copa América 2024. En effet, cette édition, qui se déroulera aux États-Unis, réunira seze équipes, dont six de la zone CONCACAF. Ces six entrées pour tenter de succéder à l’Argentine sont à décerner via la Ligue des nations de la CONCACAF, dont les quarts de finale (format aller-retour), se disputaient ces derniers jours. Qualifiés pour les demi-finales, le Mexique, les États-Unis, le Panama et la Jamaïque ont ainsi validé leurs places pour les phases de groupe.…

JF pour SOFOOT.com