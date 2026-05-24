On connaît les potentiels adversaires de l'OL pour les tours préliminaires de C1

On connaît les potentiels adversaires de l'OL pour les tours préliminaires de C1

Spoiler : il y a un paquet d’équipes avec des bonnes têtes de piège.

La victoire cette après-midi d’Aston Villa à Manchester City a changé des choses pour l’Europe entière. Avec ce succès, les Villans terminent quatrièmes de Premier League, et permettent par conséquent au deuxième du championnat portugais, à savoir le Sporting, de se qualifier directement pour la phase de ligue de Ligue des champions. Sans cela, les Lisboètes auraient dû passer des tours préliminaires, à l’image de ce que devra donc faire l’Olympique lyonnais pour être le quatrième représentant de la prochaine C1. L’OL aura d’abord un troisième tour préliminaire à aborder, et son adversaire figure parmi les clubs suivants : Union Saint-Gilloise, Sparta Prague, NEC Nijmegen, Sturm Graz, Hearts of Midlothian ou Gornik.…

AL pour SOFOOT.com