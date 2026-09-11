On connaît les peines des auteurs du home-jacking de Gianluigi Donnarumma

Du ferme, comme dirait La Fouine. Comme le rapporte Le Figaro , le procureur de la République de Paris a tranché quant au sort réservé aux auteurs du home-jacking dont ont été victimes Gianluigi Donnarumma et sa fiancée Alessia Elefante . Les peines vont de quatre à dix ans de prison pour les deux commanditaires présumés.

Dix ans de prison ferme ont été requis contre Ilyas Kherbouch, alias « Ganito », 21 ans, connu pour son évasion de la prison de Villepinte en mars dernier et cité dans plusieurs affaires de séquestration. Neuf ans ont été réclamés contre Khyan M., dit « Kiki », également soupçonné d’avoir commandité le cambriolage depuis sa cellule , et six ans, dont deux avec sursis probatoire, contre Moktar D., l’un des exécutants présumés.…

SW pour SOFOOT.com