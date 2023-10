On connaît les groupes de la CAN 2024

Qui pour succéder au Sénégal ?

Le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a rendu son verdict ce jeudi. Au menu : 24 nations, six groupes de quatre et une compétition qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire. Les Lions de la Teranga , tenants du titre, héritent d’un groupe particulièrement relevé, où ils affronteront le Cameroun, la Guinée et la Gambie pour espérer une place en huitièmes. Ambassadeur du tirage, Sadio Mané a d’ailleurs jugé ce groupe C « très relevé » et rappelé qu’il était lui-même d’origine gambienne et guinéenne.…

AEC pour SOFOOT.com