22/11/2023

On connaît les chapeaux du tirage au sort de l’Euro 2024

Les petites boules seront tirées le 2 décembre à Elbe.

La phase de qualifications de l’Euro est (presque) terminée et on connaît 21 des 24 équipes qui se disputeront le trophée Henry Delaunay du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Le tirage au sort, lui, aura lieu le 2 décembre prochain. Cocorico : la France, première nation européenne au classement FIFA avec sa deuxième place, sera dans le chapeau 1 avec l’Allemagne (pays hôte), le Portugal, l’Espagne, la Belgique et l’Angleterre.…

LP pour SOFOOT.com