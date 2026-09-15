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On connaît le staff de Zizou !
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 21:17
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On connaît le staff de Zizou !

On connaît le staff de Zizou !

Plus attendue qu’un concert de Céline Dion (oui oui). Si la première liste de Zinédine Zidane sera dévoilée ce vendredi, celle de son staff a déjà été partagée . La FFF a validé la composition des 22 bonhommes qui accompagneront Zizou dans ses nouvelles aventures bleues. Parmi eux, Fabien Barthez officiera comme entraîneur des gardiens . La liste s’est notamment étoffée avec le préparateur physique Arthur Hochedé, venu du Red Star, qui collaborera avec Grégory Dupont. Philippe Jamin et Serge Isidoro rejoignent le staff médical dirigé par Hervé Collado, tandis que Xavier Giraudon devient chef de presse des Bleus.

Cette première mouture devrait passer à 23 avec l’arrivée d’un officier de liaison chargé de la sécurité. Celui-ci travaillera aux côtés de Mohamed Sanhadji, désormais responsable de la logistique et de la sécurité. Pour régaler les Bleus, Zidane a rappelé Roberto Falvo, cuisinier de la sélection pendant huit ans à partir de 1998. À la Juve, le chef lui préparait ses fameux « rigatoni à la Zidane » : le voilà chargé de renouveler la carte, sans oublier les pâtes.…

SW pour SOFOOT.com

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