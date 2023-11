information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 10:46

On connaît le nom du premier parc à thème consacré au Real Madrid

Santiago-Bernabéu ? Mais naaaan, on déconne !

Le Real Madrid ainsi que la société Dubai Parks and Resorts, qui gère la construction du futur parc à thème sur le club espagnol, ont révélé ce mercredi le nom de futur Disneyland à la sauce (maison) blanche. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Le futur parc s’appellera donc assez simplement… Real Madrid World.…

CD pour SOFOOT.com