On connaît le nom de l’arbitre de PSG-Barcelone

Non, du calme, ce n’est pas Deniz Aytekin.

Alors que la rencontre entre le Paris-SG et Barcelone approche à grands pas, l’UEFA a désigné Anthony Taylor comme arbitre pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions, qui aura lieu ce mercredi. L’Anglais a un sacré CV puisqu’il a dirigé plus de 255 matchs de Premier League, 26 matchs de C1 et 20 de C3, mais aussi plusieurs rencontres internationales dont deux à l’Euro 2020.…

TM pour SOFOOT.com