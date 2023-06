On connaît le lieu du premier Mondial des clubs à 32 équipes

Le football, c’est comme la franchise Star Wars : au bout d’un moment, on va faire une overdose.

La Coupe du monde des clubs à 32 équipes (contre 7 actuellement), lubie du président de la FIFA Gianni Infantino, va bien voir le jour. Et la première édition de cette compétition new look – qui sera organisée tous les quatre ans – aura lieu en 2025 aux États-Unis, qui accueilleront un an plus tard le « vrai » Mondial (à 48 nations). « La décision a été prise sur la base de la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l’organisation d’événements mondiaux et parce qu’elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison de la Coupe du monde 2026 , blablate la FIFA dans son communiqué . La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 sera l’apogée du football de clubs masculin professionnel d’élite, et avec l’infrastructure requise en place ainsi qu’un intérêt local massif, les États-Unis sont l’hôte idéal pour lancer ce nouveau tournoi mondial. » …

JB pour SOFOOT.com