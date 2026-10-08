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On connaît le grand perdant de la finale de la CAN 2025 : le foot africain
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 18:34

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On connaît le grand perdant de la finale de la CAN 2025 : le foot africain

On connaît le grand perdant de la finale de la CAN 2025 : le foot africain

Ce jeudi, l’affaire Maroc-Sénégal est portée devant le Tribunal arbitral du sport avec pour objectif de tirer au clair un litige qui s’éternise depuis dix mois. Le verdict ne sera pas annoncé dans l’immédiat, mais on sait déjà qui a perdu cette finale de la CAN 2025 : le football et plus particulièrement le foot africain.

Personne n’a envie d’être à la place du Français Gérald Simon, qui préside le Tribunal arbitral du sport (TAS), en Suisse, accompagné de l’Italien Luigi Fumagalli et de l’Allemand Ulrich Haas. Il lui incombe de mettre un terme, au nom du droit, au mélodrame qui s’est noué le 18 janvier dernier à Rabat. Le Sénégal s’était imposé 1-0 face au Maroc, pour qui ce sacre à domicile devait à la fois consacrer le statut sportif des Lions de l’Atlas – demi-finalistes de la Coupe du monde en 2022 et bientôt éliminés en quarts de finale aux États-Unis en 2026 – et la puissance économique et diplomatique du royaume chérifien en Afrique.

La rencontre, décevante dans le jeu, avait été interrompue lorsque la plupart des joueurs sénégalais avaient quitté le terrain, se révoltant contre un penalty accordé à la sélection marocaine et provoquant une dizaine de minutes de chaos devant le monde entier. Après leur retour, Brahim Díaz avait raté la transformation d’une panenka, entrée malheureusement dans l’histoire, et Pape Gueye avait dans la foulée offert la victoire au Sénégal en prolongation.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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