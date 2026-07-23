On connaît la date de présentation de Zidane

On connaît la date de présentation de Zidane

Le compte à rebours est officiellement lancé. Sauf tremblement de terre de dernière seconde, Zinédine Zidane va devenir le nouveau boss des Bleus dès mardi prochain. Dans un communiqué, le président Philippe Diallo et la FFF ont donné rendez-vous à la presse pour dévoiler l’identité du futur patron de l’équipe de France.

Moins d’une semaine à attendre

Alors qu’aucune cérémonie d’adieu n’est pour l’instant programmée pour Didier Deschamps , la fédération a annoncé que Philippe Diallo se présentera devant les médias en compagnie du futur sélectionneur.…

EM pour SOFOOT.com