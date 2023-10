« On communique dans le skeu skeu », la story Insta de Xavi Simons après la victoire 6-0 de Leipzig

Skeu skeu…

Le Monsieur a fait danser tout Tik Tok grâce à un son sorti il y a quelques semaines et dont personne ne comprend les paroles. Mais Jogga a enfin expliqué ce que voulait dire « skeu skeu » . Ses mots : « je le dis quand je sors avec mes potes pour faire la fête et que c’était grave bien » . Autre explication : « je viens de manger un truc, je suis calé, ‘là je suis skeu de ouf !’ » . Bref, quand tu coches les bonnes cases, tout le monde peut employer ce terme. Cette musique a vite fait le buzz en s’alliant à une danse désormais populaire où il faut fermer les jambes au moment de cette gimmick. Danse choisie et publiée par Xavi Simons sur son compte Instagram, pour fêter la large victoire 6-0 de Leipzig dans les vestiaires ce samedi. Avec deux passes décisives, la pépite néerlandaise a encore fait frissonner tout son monde et poursuit sa belle saison.…

MD pour SOFOOT.com