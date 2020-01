On a vu le loup en Ariège

On connaissait la présence de l'ours en Ariège, mais on ne savait pas que le loup y avait aussi élu domicile ! Quand la préfecture a confirmé le 18 décembre que des attaques de brebis à Moulin-Neuf (Ariège), à 7 km de Mirepoix sur la route de Limoux (Aude), étaient bien l'œuvre d'un loup, les habitants se sont souvenus du spécimen immortalisé sur un cliché pris le 27 mars par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) tout près de là. Le loup, présent dans le Razès (Aude) depuis 2014, est logiquement arrivé en Ariège.Ceux qui pensaient l'avoir vu n'osaient pas en parler, de peur d'être raillés. Bernard Carbonneau, un conseiller municipal de Moulin-Neuf, lui, en est sûr. Le retraité a croisé le canidé par deux fois l'an dernier. « La première fois, c'était en mars. Au début, j'ai pensé à un chien du genre des huskys. Je me promenais avec mon épagneul. Mais ce qui m'a intrigué, c'est sa façon de se mouvoir, quand il a traversé le chemin, à une soixantaine de mètres de moi, avec une allure furtive et fuyante. Puis il s'est volatilisé. Je pensais le revoir un peu plus loin. Rien. » Le septuagénaire, qui a toujours eu des chiens et connaît bien ceux des campagnes environnantes qu'il a longtemps sillonnées par son métier de chauffeur de bus est intrigué par son attitude. LIRE AUSSI > C'est officiel, il y a 500 loups en France, un chiffre en nette progressionAu début de l'été, sur la commune de Courtauly, à quelques kilomètres du département de l'Ariège, il aperçoit une louve et ses deux petits. « Ils ont longé le ruisseau et sont mis à couvert. J'ai retrouvé la même allure, la même conduite que la fois précédente. Spontanément, j'ai pensé aux brebis dans un champ tout proche. J'ai eu la chance de me trouver là au bon moment. » Depuis, un chasseur lui a confié avoir également aperçu un spécimen alors qu'il était posté pour guetter le ...