On a vécu l'élimination du Qatar à The Pearl, temple du luxe qatari

The Pearl, temple du luxe au Qatar, est l'une des ceintures les plus riches de Doha. Quelques Qatariens s'étaient donné rendez-vous pour suivre le match décisif de leur équipe sur écran géant. D'autres, sur leur yacht. L'élimination du Qatar concédée, la vie devrait paisiblement reprendre son cours dans la marina.

Bienvenue à Louis-II

"Le premier match, les joueurs ont été tétanisés, ils avaient trop peur. Là, ils vont mieux jouer." Yassin

À dix minutes près, Yassin était à l'heure. Le jeune Qatarien, un physique d'acteur à succès, son granité cola à la main, arrive sur Porto Arabia sans s'affoler. Sur l'écran géant, les Sénégalais ont beau confisquer le ballon aux locaux, il pianote sur son téléphone d'un air relâché. Il a quelques Snapchat en absence et se contente de relever la tête lorsque le commentaire, qui sort des enceintes disséminées aux quatre coins de la place, s'emballe.Yassin est venu avec son collègue, Mansur, un type qui, selon ses propres dires, parle mieux anglais que lui. Yassin aime jouer aux modestes. C'est le gars de la sécurité, un intime des deux copains, qui interfère et l'assure. Une conversation s'engage. Les trois jeunes hommes, thobes sur les épaules pour les deux premiers et un polo qui enserrent les bras du troisième, parlent de tout et de rien. Le dialogue revient toujours à un même point : ils semblent plus intéressés par les filles que par le match qui se joue sous leurs yeux.Vendredi, sur la presqu'île de The Pearl, les boutiques Chopard, Versace ou Ferrari sont désertes. Beaucoup de Qatariens se sont réunis dans les majlis, lieu traditionnel où les hommes se rassemblent pour les grandes occasions. D'autres ont consacré le jour saint à leur famille. Une centaine de courageux se sont donné rendez-vous au pied de l'avenue piétonne de Porto Arabia. Les marches en contrebas ont été prises d'assaut et les serveurs du restaurant qui vendent des boissons fraîches peinent à se frayer un chemin. Les yachts pataugeant dans la marina à quelques mètres, l'ambiance ressemble plus à celle du stade Louis-II qu'à Geoffroy-Guichard.Le match a débuté depuis une grosse demi-heure. Les encouragements sont timides. Des mômes, la tunique bordeaux de la sélection du Qatar qui leur tombent sur les orteils, grignotent des barres chocolatées sortant des sacs à main Chanel de mères prévenantes. Quelques frémissements s'emparent de la foule lorsque la star de l'équipe qatarienne, Akram Afif, touche le ballon. Les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com