information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 13:07

On a trouvé pire que Lyon !

On peut ne pas marquer pendant un match, mais pas en onze.

En fait si, on peut. Mardi soir, le club de Cheltenham, pensionnaire de League One en Angleterre, a enchaîné un onzième match sans inscrire le moindre but, le tout… en onze rencontres disputées. Étonnamment, l’équipe est donc bonne dernière du championnat, avec un petit point après onze journées.…

CD pour SOFOOT.com