On a testé... trois enceintes intelligentes à écran

Leur caméra et leur écran permettraient à ces assistants vocaux d'améliorer la visioconférence et de nous faciliter la vie. Gadget ou véritablement utile ? Nous avons comparé le Facebook Portal, la Google Nest Hub Max et l'Amazon Echo Show 2.

A leur arrivée en France il y a deux ans, les enceintes connectées nous semblaient particulièrement dures d'oreille. Mais au fil des mois, leur compréhension s'est améliorée et des modèles plus richement équipés sont apparus, cette fois dotés d'écrans et de caméras censés améliorer la visioconférence.

Autant de raisons d'accorder une nouvelle chance aux assistants d'Amazon, l'Echo Show 2, et de Google, le Nest Hub Max, commercialisé mardi 5 novembre. Sans oublier le modèle de Facebook, baptisé « Portal », un nouvel entrant qui emprunte l'assistant vocal d'Amazon.

Au premier abord, ces produits ressemblent à des tablettes - impression trompeuse, car elles sont très épaisses et ne sont pas équipées de batteries. A bien y réfléchir, leur sédentarité est un atout : elles sont toujours disponibles à l'endroit où on les attend, contrairement aux tablettes.

La présence d'écran : un plus

Comparativement aux enceintes intelligentes ordinaires, l'ajout de l'écran enrichit certaines réponses. La météo s'affiche d'emblée pour la journée, montrant les risques de pluie et la courbe de température sans qu'on ait besoin d'attendre de longues secondes pour que la voix égrène ces infos.

Même chose pour les classements sportifs, qu'on parcourt en un clin d'œil, ou les listes de chansons, incomparablement plus navigables. L'écran permet aussi de piloter une petite partie des fonctions avec les doigts, grâce aux menus intégrés. Utile pour éviter de réveiller un enfant qui dort, par exemple.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr