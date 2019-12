On a testé le premier smartphone avec la caméra à selfie quasi invisible

C'est le premier modèle avec une technologie qui va certainement devenir la norme sur les smartphones en 2020. Lors de sa conférence annuelle dédiée à l'innovation ce mardi, le fabricant chinois OPPO a montré pour la première fois aux médias son prototype, plus que bien avancé, de téléphone avec une caméra frontale dissimulée sous l'écran bord à bord.Nous avons pu le prendre en main en avant-première et cette opération de camouflage sur un modèle Reno de la marque chinoise nous a semblé réussie de prime abord. Pour bien comprendre l'avancée technique, il faut rembobiner jusqu'à la sortie de l'iPhone X et l'avènement de l'encoche ou « notch » sur les écrans de nos téléphones.Les fabricants avaient adopté/copié, depuis 2017, cette mode des encoches plus ou moins discrètes en haut de l'écran où vient se loger le capteur photo frontal.Une innovation attendueIls avaient ensuite essayé de supprimer cette vilaine entaille de l'écran pour le rendre sans bordure en tentant le poinçon à la Honor, l'écran percé comme sur le Note 10 de Samsung ou la caméra frontale rétractable comme chez OnePlus.Dernièrement, OPPO avait opté pour une caméra qui sortait sous la forme d'un aileron pour sa gamme Reno.En parallèle, le cinquième vendeur mondial de smartphones travaillait donc sur cette innovation attendue.« L'appareil photo est placé sous l'écran Oled à un endroit où la densité des pixels est moins élevée », explique un ingénieur chinois qui a mis au point ce système. « Les pixels sont aussi plus gros sur cette petite surface afin de laisser passer la lumière nécessaire pour prendre une photo », complète-t-il.Les photos prises en mode selfie avec cet appareil nécessitent tout de même une correction logicielle qui est effectuée par un algorithme dédié.En mode lecture de contenus comme des photos ou en mode jeu, l'endroit où la caméra a été placée sous l'écran est quasiment ...