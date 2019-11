On a testé le drone étanche

Le Spry Drone peut voler par temps de pluie, se poser sur l'eau et filmer sous la surface.

Faire voler un drone sous la pluie ? Voilà une manœuvre parfaitement contre-intuitive à laquelle on se résout avec un soupçon d'appréhension. Tout télépilote sait que l'humidité est l'ennemie des moteurs électriques et que ce genre d'exercice est hautement déconseillé. Sauf avec ce quadricoptère orange vif, dont la coque est recouverte de plastique ABS, tel un gros jouet. Présenté comme étanche et flottant, le Spry Drone n'est pas seulement capable de voler sous l'averse. Relativement lourd (767 g), mais aux dimensions raisonnables (27 cm de diamètre), il peut aussi se poser sur l'eau. Il supporte même sans dommage une immersion de trente minutes à un mètre de profondeur.

Le pluvieux week-end de Toussaint fut parfait pour tester cet appareil importé par Helsel EU et fabriqué par la marque chinoise Swellpro, originaire, comme il se doit, de Shenzen. Présenté dans une élégante petite valise, le Spry Drone impose une procédure un tantinet contraignante pour connecter la radiocommande (waterproof et flottante, elle aussi) au bon canal et assurer la connexion (un peu longue) aux satellites GPS. On peut faire voler ce drone sans recourir à une liaison Wi-Fi - précision importante, par les temps qui courent, lorsqu'il s'agit de matériel chinois... - puisque la radiocommande est dotée de son propre GPS avec un moniteur intégré. La portée maximale est de 800 m et la durée de vol atteint, selon le constructeur, une quinzaine de minutes. Les vidéos sont réalisées en 4K.

