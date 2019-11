On a testé... Google Stadia, une offre de jeu en streaming trop succincte pour convaincre

Compatibilité limitée, catalogue restreint, jeux onéreux, rendu perfectible... la plate-forme de jeu en streaming offre une expérience prometteuse, mais encore balbutiante.

A quoi reconnaît-on un service du futur ? Peut-être au fait qu'il n'est pas encore prêt pour le présent. C'est en tout cas l'impression que donne Stadia, la plate-forme de jeux vidéo en streaming lancée par Google, mardi 19 novembre, et que la rubrique Pixels du Monde a testé durant plusieurs heures.

Le principe a de quoi faire rêver : accéder depuis n'importe quel écran connecté (téléviseur, PC d'entrée de gamme ou Mac, smartphone, etc.) aux jeux dernier cri, en passant à loisir d'un écran à l'autre. Dans les faits, le système de Google n'est opérationnel que pour certains joueurs cochant toutes les cases (connexion fibre à très haut débit, équipement compatible), et prêts à repasser à la caisse pour jouer à des titres vieux de plusieurs mois, voire années. Compte rendu.

L'équipement : pas si dématérialisé

« Hey, on a reçu Stadia ! » Regards interloqués de la part des collègues. « Tu as reçu Stadia ? Je croyais que c'était du dématérialisé ? » « Ben regarde, il y a même trois colis : la manette, un téléphone Google Pixel, et, euh, un bitoniau bizarre. » Oui, cela fait bizarre pour un service de jeux vidéo en streaming que l'on s'imagine complètement dématérialisé, comme Spotify ou Netflix. Que nenni.

Le coffret « Fondateur » (nom de l'offre de départ, réservée aux premiers abonnés) contient une manette, plusieurs câbles à l'élégance discutable, une Chromecast Ultra dernière génération - toutes celles dans le commerce ne sont pas compatibles à ce jour - et, dans notre cas, un smartphone Android dont on comprendra assez vite l'utilité.

