On a testé... « Death Stranding », enfin un bon jeu de randonnée

Avec sa sortie événement au casting quatre étoiles, Hideo Kojima, créateur vénéré de la saga « Metal Gear Solid », accouche d'un univers fou, inédit, radical, passionnant. Et réinvente la randonnée.

Il y a deux jeux dans Death Stranding. Un jeu très simple, radical, qui ne transige pas avec son concept jusqu'au-boutiste. Et un deuxième jeu, bavard, un peu boursouflé, qui semble là pour s'excuser de la radicalité de l'ensemble.

Death Stranding est pourtant une œuvre unique, cohérente parfois, fascinante tout le temps, qui sort vendredi 8 novembre sur PlayStation 4 et au printemps 2020 sur PC. Un jeu qui dépeint des Etats-Unis postapocalyptiques, ravagés par une succession d'explosions d'origine mystérieuse (le fameux « death stranding »), arpentés par des fantômes accrochés au ciel par des cordons ombilicaux et noyés par une pluie qui accélère le vieillissement de tout ce qu'elle touche. Un chaos qui pourrait être lié à la récente découverte de la « Grève », une plage à la limite de notre réalité, séparant le monde des vivants et celui des morts.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que les rares survivants se terrent dans des villes essentiellement souterraines, au sein desquelles toute prise de risque est proscrite. Tout cadavre, s'il n'est pas proprement incinéré, a tendance à produire de nouvelles explosions... et de nouveaux fantômes.

Dans ce monde, Sam, le héros de Death Stranding, qu'on incarne à travers les traits de l'acteur star de The Walking Dead Norman Reedus, est un livreur. Une des rares personnes qui osent encore sortir à l'air libre, équipé d'un curieux outil qu'il trouve au début de l'aventure : une capsule contenant le fœtus d'un enfant arraché à une femme morte en couche. Cet enfant, coincé entre le royaume des vivants et celui des morts, peut détecter les fantômes. Pratique.

