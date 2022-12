On a suivi les supporters français présents à Doha avant le match contre l'Angleterre

Pendant que l'équipe de France faisait le job sur le terrain face aux Anglais, 4000 supporters français tentaient de se faire entendre dans le stade Al-Bayt et, avant ça, dans les rues de Doha. Une tâche peu aisée pour un groupe qui se cherche encore.

Max tire sa valise et un drapeau tricolore accroché autour de son cou. Là, tout de suite, il se trouve au milieu d'un cortège d'une bonne centaine de supporters français tout juste parti du Souq Waqif en direction du stade Al-Bayt. Dans trois heures, après un voyage en métro et en bus, il sera dans les tribunes à donner de la voix pour l'équipe de France . Dans neuf heures, il sera dans un avion pour Dubaï, quelle que soit l'issue du match.Alors pour le moment, Max chante avec les autres, qui profitent de l'écho des murs en marbre du quartier tout pimpant de Mshreib pour lancer des(paroles qui comportent une sacrée faute de français, soit dit en passant, NDLR). Ce soir, il fait presque froid à Doha, le vent faisant douter des 20 degrés affichés par le thermomètre, et réchauffer les rues dohannaises comme peuvent le faire les Argentins, les Brésiliens ou les Marocains n'est pas chose aisée.La procession est menée par deux membres des Baroudeurs du sport, association qui a pris le lead de la petite délégation française présente à Doha en l'absence des Irrésistibles Français , principal groupe de supporters de l'équipe de France qui a décidé de passer son tour dans ce Mondial qatari controversé, bien que certains membres soient venus en indépendants. Clément fait l'état des troupes., dit-il entre deux quintes de toux.Samedi soir, 4000 Français étaient tout de même attendus dans les travées du stade le plus septentrional de la compétition. Maxime Guillemet, responsable supporters de la FFF, assure que ce creux est une constante… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com