On a suivi les anciens du club de Levallois pendant leur maraude

Certaines équipes ne disparaissent jamais vraiment. Parmi elles, celle du club de Levallois, montée en CFA en 2005-2006. Si les chemins des coéquipiers se sont séparés, les liens ne se sont jamais rompus. Au point que le récent confinement a fait germer l'idée d'un nouveau projet : venir en aide aux plus démunis en faisant dons de denrées alimentaires. Des courses, un point de rendez-vous et une livraison. À l'image de l'équipe, le mode opératoire des maraudes est spontané, humble et efficace. Après tout, l'objectif est simple : se rendre utile et retrouver le terrain.

"Créer un élan de solidarité"

Des paquets de pâtes, des conserves de légumes, de la farine, du sucre, des briques de lait, des bouteilles d'eau, et une quarantaine de sacs qui jonchent le sol. À 19h30 ce 10 juin, le parking du Lidl d'Aubervilliers, point de rendez-vous du soir, est déjà bien investi. Sur place, onze bonhommes s'affairent à se répartir des produits. En deux temps et trois mouvements, les denrées alimentaires s'empilent.raille l'un d'eux., présente Cédric Rogin, aujourd'hui entraîneur des féminines de l'ES Seizième. Depuis quelques semaines, ces anciens coéquipiers de la promotion 2005-2007 de Levallois se retrouvent régulièrement pour livrer des denrées dans des structures franciliennes venant en aide à des personnes dans le besoin. La destination du jour ?, annonce Salim Sadi, l'organisateur de cette nouvelle maraude.L'initiative est née d'un constat simple :, poursuit Salim., soupire Malik Oubala en agitant nerveusement sa casquette.Interpellés par cet amas de sacs de plus en plus garnis occupant déjà plusieurs places du parking, les passants observent du coin de l'œil, et parfois s'arrêtent. Dans un flot de blagues de potes contents de se retrouver, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com