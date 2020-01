On a suivi Arsène Wenger au Japon

Pour célébrer les 25 ans de l'arrivée d'Arsène Wenger, au Japon, au Nagoya Grampus, nous avons suivi le Français lors d'une semaine de tournée de conférencier, à Tokyo, en octobre 2019. Pour la première fois depuis son départ de Nagoya, il revenait au Japon, sans sa casquette de consultant télé ni celle de coach, profitant aussi de la Coupe du Monde de rugby. Virée japonaise avec du beau monde, dont un ancien prestataire de James Cameron.



Un bouquet tendu à 13h30, un gâteau au glaçage précis et une bougie à 18h. "", blague facilement Arsène Wenger. Bouche serrée, presque souriante bien qu'efficace, il éteint la flamme, puis lance "" avant de reprendre le masque du type qui n'est pas mécontent que ça se termine. Ce 24 octobre 2019 en fin de journée, il quitte cette grande suite du Park Hyatt de Tokyo, dans laquelle il a, durant une heure, répondu aux questions de Junichi Inamoto, 40 ans (ex-Rennais et Gunners, en D3 japonaise aujourd'hui). Quelques heures plus tôt, il donnait une conférence dans un théâtre de Shibuya. Depuis quatre jours, Arsène Wenger est au Japon, pour une tournée - rémunérée environ 50 000 euros + hôtel + avions - d'une semaine. Depuis trois jours, il a passé le cap des 70 ans. Il réfléchit : "" Il admet, fataliste, avoir "" du chiffre.Son contexte personnel - deux décès dans sa famille depuis qu'il a quitté le banc d'Arsenal (mai 2018) - lui a malheureusement appris à préciser sa vision du futur. Elle n'est pas révolutionnaire, mais presque souriante et efficace, encore : ""l'inévitabilité de la mort peut conduire à la résignation ou à la célébration de tout ce qu'il y a encore à vivre"..." Habituellement, il n'est pas "" les années qui passent. Pourtant, le 22 octobre au soir, le Français est bien dans un restaurant tokyoïte pour souffler