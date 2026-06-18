On a retrouvé l’inventeur de la ola

On la pensait mexicaine, popularisée voilà 40 ans par la Coupe du monde 1986 : raté, la ola, essentiel des matchs de foot de sélection par temps de Coupe du monde, est née en 1981 en Californie. Elle s’appelait alors « the wave » et son père, George Henderson - appelez-le « Krazy George » - insiste : « Je ne prétends pas avoir inventé la ola. Je l’affirme ! »

Elle vous arrive droit dessus et, bon dieu, que ce sera bon. Vous allez vous faire avaler tout entier, plancton parmi les planctons, et dans la vague vous ne serez plus qu’un corps qui bouge, fondu dans la masse, avec vos bras en l’air, votre sourire de benêt et la sainte impression de participer à quelque chose de plus grand que vous, ce qui vous ravit, sans trop comprendre pourquoi. Le foot de sélection, lui et ses coutumes : les hymnes, Clément d’Antibes, la ola. Dont voici l’histoire.

Krazy George, pom-pom boy professionnel

Tout le monde la pense venue du Mexique. D’Amérique latine, au minimum : elle porte un nom espagnol. Croyance née de sa première apparition au monde du foot, lors du Mondial 1986 et d’un match d’ouverture au stade Aztèque. Les Européens découvrent alors Burruchaga, les mariachis et le public qui se lève au milieu du match, dans un mouvement de foule qui fait le tour du stade, chorégraphie aussi simple qu’esthétique. La « ola » traverse l’Atlantique et gagne les terrains de foot de tous horizons, puis tous sports, voire au-delà : elle ne vous demande qu’un stade et une paire de mains. Quarante ans plus tard, elle est toujours là, internationalisée : le 7 juin dernier, à quelques jours du Mondial, des milliers de Mexicains habillés aux couleurs de la sélection se réunissaient au Paseo de la Reforma, une avenue de la capitale, pour tenter de battre le « record du monde de la plus grande ola » (157 574 personnes lors d’une course de Nascar à Bristol, Tennessee, en 2008, NDLR) , exercice réussi sur près de deux kilomètres à en croire les autorités locales. On l’a vu au Texas, à l’AT&T Stadium d’Arlington, pratiquée par les supporters allemands et ceux de Curaçao. À Atlanta, pendant que l’Espagne butait sur le Cap-Vert. Dans le New-Jersey, dans le premier quart d’heure de France – Sénégal. À 1 600 kilomètres de là, dans la ville de Capitola, la plus ancienne station balnéaire de la Côte Ouest, « Krazy » George Henderson se frottait les mains.…

Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com