On a retrouvé l'homme qui veut ériger une statue à Toby Alderweireld

En Belgique aussi, la colonisation refait brusquement surface dans un mouvement prêt à tout renverser, notamment les statues d'anciens colonialistes. À Ekeren, ville où a grandi Toby Alderweireld, celle du roi Léopold II a été déboulonnée de son piédestal. Une aubaine pour Maarten Bastiaensen, habitant du coin, qui a lancé une pétition pour remplacer le monarque déchu par le défenseur des Diables rouges. Et la blague a été prise très au sérieux...

Des statues à l'effigie d'Alderweireld pour remplacer celles de Léopold II ?

En Belgique, il y a régulièrement des débats sur les statues de Léopold II. Et j'ai appris que la statue à Ekeren avait été déboulonnée. Comme c'est une toute petite ville, je me suis demandé qui est-ce qu'on pourrait mettre à la place. J'ai fait la blague Toby Alderweireld sur Twitter et un ami m'a dit de lancer une pétition.Toute bonne blague cache toujours quelque chose. Je pense qu'il est important qu'en tant que société, on s'interroge sur qui est-ce qu'on met sur nos piédestaux. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit encore possible d'avoir des statues de Léopold II dans nos rues.Je crois que contrairement à Léopold, Toby n'a jamais tué qui que ce soit. Excepté quelques attaquants. C'est un gentleman. Et je suis sûr que dans 100 ans, Toby sera toujours un super gars aux yeux de tous. Il est bien meilleur homme que Léopold.