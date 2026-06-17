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On a retrouvé l'homme qui a prêté son corps à la statue du stade Azteca
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 13:18

General View of Azteca during the FIFA World Cup 2026, Group A match between Mexico and South Africa at Azteca on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Icon Sport/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

General View of Azteca during the FIFA World Cup 2026, Group A match between Mexico and South Africa at Azteca on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Icon Sport/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Il est présent dans les tribunes du stade Azteca à tous les matchs et pourtant il ne peut pas y assister. Ceci n’est pas une énigme, mais bien l’histoire d’Ignacio Villanueva Aguirre, alias Nachito, le supporter dont la statue de bronze incarne la passion des Mexicains pour le football. Nous l’avons retrouvé, en chair et en os, cette fois.

Qu’il pleuve, qu’il vente, que le prix des billets s’envole à des niveaux absolument délirants ou que le Covid contraigne les matchs à se jouer sans spectateurs, il est toujours là, fidèle au poste. Depuis le 30 mai 2001, il n’a pas raté un seul match au stade Azteca, ses 120 kilos bien campés sur son éternel siège dans le virage nord, au dixième rang, légèrement à droite du poteau de corner. Les poings levés et serrés, la bouche ouverte prête à crier à tout instant. Lui c’est Nachito, une statue de bronze édifiée il y a 25 ans, pour représenter la passion des fans de l’América Mexico pour leur club. Depuis un quart de siècle donc, les fans du Mexique et des Aguilas qui passent à côté de lui, lui caressent la tête pour convoquer la chance.

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Par Arthur Jeanne, à Mexico pour SOFOOT.com

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