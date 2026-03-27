On a rencontré le club le plus poissard de France

Ces trois dernières années, l’US Meistratzheim est passé par toutes les émotions. Après avoir été entraîné par une légende du Racing Club de Strasbourg et enchaîné trois montées consécutives en district, ce club alsacien a connu toutes les galères possibles et imaginables : incendie du club-house, vol de câbles électriques, envahissement de terrain par des caravanes et même des chameaux... Une poisse inédite, que le club et ses bénévoles espèrent conjurer le plus vite possible.

L’histoire récente de l’US Meistratzheim résume assez bien le lot de galères du quotidien que peut connaître un club de district. Depuis cinq ans, l’association sportive de cette ville de 1 500 habitants située à une vingtaine de bornes de Strasbourg est passée de tout à (presque plus) rien. Les montées successives et les bons résultats ont progressivement laissé place aux galères à n’en plus finir : pelouse saccagée, incendies volontaires, blessures simultanées, câbles électriques dérobés… En quelque temps, l’US Meistratzheim est devenu un sérieux prétendant au titre de club le plus poissard de France. Et cette année, le Vrai Foot Day, notre journée d’hommage au foot amateur, met à l’honneur ce club aux 120 licenciés, premier garant de lien social à l’échelle locale. Qui, malgré cet enchaînement d’événements négatifs, ne compte pas se laisser abattre.

En plantant leurs piquets, les gens du voyage ont percé les arrivées d’eau pour l’arrosage. On a dû tout refaire. On était entre les 15 000 et les 20 000 euros de réparation.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com