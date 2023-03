On a rejoué à Soccer Shootout sur Super Nintendo

Pour arriver à FIFA, il a fallu, au fil des années, passer par de nombreuses simulations. Parfois excellentes, parfois nazes. On a donc décidé de rejouer à des anciens jeux de foot, en rallumant la Super Nes, la Megadrive, la PS1 et même la Saturn, tiens. Premier test : Soccer Shootout.

Rejouer à la Super Nintendo est toujours une expérience particulière. Car il ne s’agit pas juste de démarrer un jeu vidéo. Il y a tout un rituel à respecter. La Super Nes ne marche jamais du premier coup. Jamais. Il faut d’abord prendre la cartouche, l’insérer une première fois, l’allumer (avec ce bruit « tac » au moment d’allumer), constater que l’écran reste noir, éteindre, sortir la cartouche et faire LE geste que tous les enfants ayant grandi dans les années 1990 connaissent : souffler dans la cartouche. Puis éventuellement souffler dans la console, ça ne peut pas faire de mal. Opération qui nécessite parfois d’être répétée deux ou trois fois. Mais cela finit toujours par marcher. Et quand le jeu se lance enfin, c’est parti. Aujourd’hui, c’est Soccer Shootout . Et le premier écran qui apparaît immédiatement est bleu, avec la mention « 1994 Epoch Co. Ltd. Shogakukan Production Co. Ltd. », suivi très rapidement du mythique Capcom. Une petite animation de quelques secondes avec deux joueurs aux maillots douteux, et on arrive sur l’écran de démarrage permettant d’accéder au menu.

…

Par Eric Maggiori pour SOFOOT.com