On a regardé le documentaire "Dribbleurs", de Nicolas Lansalot

L'émission mensuelle de football Transversales sur RMC-Sport 1 consacre ce mois-ci un documentaire sur les génies du dribble, intitulé Dribbleurs. À ne pas rater !

Dribbleurs do Brasil

Le jour où Gourcuff a humilié la défense du PSG

Le générique de fin qui fait défiler en musique les faces hilares de Ronaldinho, Van Persie, Hazard, Zico, Boufal, Bergkamp, Denilson, Mahrez, Lucas, Marcelo, Pastore et tant d'autres nous fait réaliser que le dribble, c'est tout simplement le rire du football. Son éternelle jeunesse aussi puisque le dribble nous fait retomber en enfance. Mais, si ! Rappelez-vous les jeux de petits ponts massacreurs quand on se faisait lamentablement dribbler entre les pattes, comme en rigole encore Jérémy Ménez. L'enfance, l'amitié, les copains : c'est ce feeling particulier qui s'installe tout au long de ce film où tous ces acteurs géniaux qui nous sont déjà si familiers en deviennent un peu nos potes. On se marre un bon coup avec Robin, Eden, Dennis, Riyad, Javier quand ils commentent pour nous les trucs de malade qu'ils ont réussis. On retrouve même avec émotion ce cher Yoann Gourcuff qui raconte avec des étoiles plein les yeux son but pas possible contre le PSG un soir inoubliable de 2009...L'autre charge émotionnelle bienfaisante qu'on reçoit en visionnant tous ces gestes incroyables tient à la bande-son composée des "" et des "" du public émerveillé. Car le dribble est magie. De l'art instantané qui se crée là, sous nos yeux ébahis. Du partage aussi, car les dribbleurs frissonnent des frissons qu'ils procurent aux spectateurs. Écoutez Mahrez raconter sa peine après un match où il n'a pas pu dribbler... Pas besoin de surcharger l'image avec une BO trop bruitiste : la ferveur des supporters suffit et c'est très bien. Ces bons côtés "" apportent ainsi la plus-value sympa d'un documentaire pourtant fait avec beaucoup de sérieux. Le film suit un fil conducteur qui s'articule en gros autour de la thématique "Un joueur, un dribble" qui fait d'abord logiquement la part belle aux artistes brésiliens. Ronaldinho, Zico et Marcelo interviennent ainsi souvent pour raconter leurs exploits persos et ceux des autres. Parlant pour tous les, tous trois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com