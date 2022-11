On a regardé Espagne-Allemagne dans la fan zone réservée aux travailleurs migrants dans la Zone Industrielle de Doha

Pendant que 68 895 personnes venues du monde entier garnissaient la stade Al Bayt pour suivre l'affiche opposant l'Espagne et l'Allemagne (1-1), une partie de ceux qui font tourner la capitale qatarienne s'est retrouvée au Asian Town Cricket Stadium de Doha pour vivre l'événement. On y était.

Asie ou debout, le football se vit partout

Débarquer à Asian Town oblige le visiteur à découvrir un autre Doha. Celui qu'on ne voit pas sur les spots publicitaires, invisibilisé par les luxueux gratte-ciels pour expats de The Pearl et les autres excentricités dont l'émirat à le secret. Asian Town se situe au sud-ouest de Doha, en bordure de la zone industrielle où vivent une partie des travailleurs migrants qui font tourner la mégalopole. On pourrait la qualifier d'artère commerçante entièrement dédiée aux populations venues d'Asie du Sud-Est. Comme tous les coinsde Doha, elle a son "Mall" - un immense centre commercial -, une ribambelle de commerces en tous genres et pas mal de grands parkings pour s'y garer. À un détail près : ce n'est pas vraiment le genre d'endroits où l'on peut trouver les Galeries Lafayette ou le Printemps. Ici, les noms échoppes ne sont pas écrit dans l'alphabet latin, les trottoirs sont délabrés et la lumière présente de manière sporadique. Pourtant, comme pour direà tous ces fidèles travailleurs qui ont bossé au risque d'y laisser la peau pour que cette Coupe du monde ait lieu, c'est là que le Qatar a implanté l'une de ses fans-zones. Là, donc, que pas mal se retrouvent après le boulot pour tenter de s'évader d'une réalité qui n'a rien d'un conte de fées.Lorsque l'on pénètre à l'intérieur de la fan zone sur les coups de 20h30, c'est une foule éparse qui s'est posée ici et là, à même le sol ou sur les palettes ornant la dalle de béton, les yeux rivés sur un écran géant diffusant la fin de la rencontre entre la Croatie et le Canada. L'entrée est gratuite, tout est chapeauté par la FIFA, mais contrairement au Fan Festival de la Corniche de Doha - un équivalent de la Promenade des Anglais -, il n'y a pas de grosse enseigne Adidas ou des stands vendant de l'alcool. À la place, il y a quelques gargotes qui vendent des mets népalais, indiens ou encore pakistanais. Pas étonnant, lorsqu'on sait qu'au Qatar, les trois plus grandes communautés qui sont indiennes, bangladaises, népalaises représentent quasiment la moitié de la population totale sur le territoire. Tous ont un point commun : ils sont venus chercher ici une vie meilleure, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com