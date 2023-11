« On a quand même sorti une des trois meilleures équipes du monde ! »

Titulaire et victorieux avec Sarrebruck la semaine passée en Coupe d'Allemagne face au grand Bayern Munich, Amine Naïfi a vécu le plus grand exploit de sa jeune carrière. Arrivé cet été dans un pays qu'il découvre, le Mosellan de 23 ans raconte cette soirée inoubliable vécue de l'intérieur.

Amine, tu étais titulaire ce mercredi face au Bayern. Tu as donc vécu l’exploit de l’intérieur, raconte-nous cette folle soirée !

C’était incroyable, totalement dingue. Déjà, le simple fait de les tirer au sort et de jouer contre eux, c’était bien. Mais alors, les battre à la dernière minute… Je ne saurais même pas comment décrire la sensation de marquer à ce moment-là du match, il restait simplement une minute et c’était fini ! Honnêtement, ils ont marqué sur leur seule action en première période. Nous, on avait eu des situations. Pas forcément des grosses occasions franches, mais on réussit à égaliser juste avant la mi-temps. Donc ça nous a fait du bien, ça nous a reboostés pour la suite. Ensuite, en deuxième période, on n’a pas eu beaucoup d’occasions. Mais plus le match durait, plus on croyait vraiment au fait qu’on allait en avoir une… Ils avaient la possession, ils poussaient. Mais on se disait que c’était obligé d’avoir une situation, un corner, un coup franc, un contre… Quelque chose ! Et c’est arrivé à la 95 e . Tant mieux que ce ne soit pas arrivé avant, c’est encore plus beau !…

Propos recueillis par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com