« On a le niveau de la Ligue 1 » assure Paul Akouokou après une nouvelle défaite de l’OL

Lunaire ou visionnaire ?

Paul Akouokou ne veut pas croire à une descente en Ligue 2, malgré une septième défaite en douze matchs ce dimanche lors d’un revers 0-2 contre le LOSC à domicile. « C’est compliqué mais on ne se plaint pas , assume le milieu de terrain recruté cet été en provenance du Real Betis au micro de Prime Video. On se battra jusqu’au bout. On sait que ce n’est pas facile. On cherche à tout donner. Oui, on a le niveau de la Ligue 1, on doit mettre les choses en place et ça viendra tout seul. » …

AEC pour SOFOOT.com