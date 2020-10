On a discuté avec Eric Rosenfelder, l'un des arbitres qui a renoncé à ses indemnités pour soutenir les clubs

Pas de spectateurs + pas de buvette = pas de recette. L'équation est on ne peut plus simple pour Eric Rosenfelder. Ce magasinier cariste enfile chaque semaine sa tenue d'arbitre en Alsace. Le week-end dernier, il a lancé une opération de soutien aux clubs en renonçant à ses indemnités, une initiative suivie par nombre de ses collègues. Un pour tous, tous pour un.

Des arbitres amateurs renoncent à leurs émoluments

J'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'en ai 41 maintenant, donc c'est ma 26année. J'ai arbitré jusqu'en division d'honneur à l'époque et en ce moment, je suis en district, dans le Bas-Rhin.J'ai discuté avec mon président de l'AS Uhrwiller, Stéphane Weber. Je fais partie du comité du club et comme on est assez investi, on sait ce qui s'y passe, on connaît les problèmes. On s'est dit, avec Cyril Suss et d'autres arbitres, qu'il fallait essayer de trouver une solution pour aider les clubs. Ils risquent de se retrouver en cessation de paiement si ça continue comme ça. On voulait faire une petite opération coup de poing, tout simplement.On a joint la page Foot Alsace, qui a partagé tout ça. D'un coup, ça a pris de l'ampleur, c'est assez impressionnant. On ne s'y attendait pas du tout ! On a de plus en plus de retours d'arbitres qui ont fait la même chose d'ailleurs, qui ont aussi laissé leurs frais. On a l'impression que ça a pas mal été suivi. Je vois ça de plus en plus sur les réseaux.J'étais à Niederbronn, en D5, pour Niederbronn - Climbach. C'est à 12 kilomètres de chez moi. Ça représente environ 50 euros d'indemnités.En Lire la suite de l'article sur SoFoot.com