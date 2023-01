On a discuté avec Clément, seul dans le parcage de QRM à Metz

Tout seul dans le parcage réservé aux supporters de Quevilly Rouen Métropole vendredi à Saint-Symphorien, Clément, 20 ans, a vécu une drôle de soirée. Torse nu malgré le froid mosellan, l'étudiant rouennais, membre du kop des Young Block, ne s'est pas ménagé pour pousser son équipe, finalement battue (2-0). Un engagement que le club a souhaité saluer en lui remettant le maillot du capitaine Alexandre Bonnet.

"J'avoue qu'à la mi-temps, je suis quand même allé dans les toilettes pour profiter du chauffage."

Je m'en doutais parce qu'on avait commencé à parler de ce match dans notre kop. La plupart des membres travaillaient ou avaient cours, donc ils ne pouvaient pas venir. Comme moi je n'avais pas cours, j'avais prévu d'y aller. Il n'y a pas énormément de groupes de supporters à QRM, on se connaît tous. Après, il y a toujours des gens habitant la région qui viennent en parcage pour supporter le club. Donc je ne savais pas si j'allais vraiment être seul. Mais j'ai vite compris qu'il n'y aurait personne d'autre quand le match a débuté.Non, je me suis dit que ce serait marrant, que ce serait une vraie expérience d'être tout seul et que ça ferait rire mes amis. J'ai trouvé un Blablacar pour y aller et pour revenir, donc je l'ai fait.C'était un peu bizarre, je ne pouvais parler à personne. Il y avait juste les ultras de Metz à quelques dizaines de mètres. Ils avaient l'air assez amusés de me voir là, tout seul, torse nu. Je me suis concentré sur le jeu. J'essayais d'apporter mon soutien à l'équipe. Honnêtement, je ne me suis pas cassé la voix comme quand on est à domicile, mais j'essayais de faire quelques chants. Si je vais au stade, c'est pour chanter, j'aime ça. Le match est passé assez vite, il faisait un peu froid mais c'était bien. C'était un bon match, même si on a perdu.Quand on est plusieurs, on a l'habitude de le faire, c'est une tradition. Là, quand je suis arrivé, il faisait froid, il y avait un peu de vent. Je n'avais pas prévu de me mettre torse nu ! Les copains du kop m'ont dit :Je savais que le photographe de QRM allait me prendre en photo, donc je me suis dit :