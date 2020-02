On a déjeuné dans la pizzeria de Nabil Fekir

Si mercredi l'Olympique lyonnais a dégusté une "Little Italy" dans la soirée, il y avait bien plus de choix chez 911 Pizza, l'établissement ouvert par Nabil Fekir à Villeurbanne fin novembre. Difficile de résister de s'y payer une part de Lyon.

Dans le jargon villeurbannais, le mot "" peut être compris de deux façons. La première désigne le centre-ville de la seconde commune de l'agglomération lyonnaise (147 712 habitants au dernier pointage), desservi par une station de métro homonyme. D'ailleurs, ce mercredi, il n'y a pas foule sur l'avenue commerçante Henri-Barbusse. Mais quand le projet architectural est sorti de terre entre 1927 et 1934, plusieurs cous se sont tordus pour dévisager ces tours à l'américaine d'une quinzaine d'étages brisant l'horizon, premières de la sorte en France. C'est en pleine explosion démographique que le maire de l'époque, le socialiste Lazare Goujon, exprimait le souhait d'offrir à ses concitoyens un centre moderne, hygiéniste et indépendant de celui de son influente voisine lyonnaise. Mais une autre entité locale s'est aussi distinguée plus récemment pour avoir elle aussi touché les étoiles : Nabil Fekir. Voilà pour la seconde entrée du dico. Sauf que pour le footballeur, sa contribution à sa ville d'enfance est d'un tout autre ordre, malgré, là aussi, des références à New York City.C'est sur un boulevard parallèle que le champion du monde a inauguré en novembre dernier son établissement 911 Pizza. Derrière ce logo en damier ou cette carte sur fond noir, rien n'est issu de la créativité de l'ancien meneur de l'OL. ", explique Hamza Fekir, le frère cadet Nabil, la main sur sa barbe parfaitement soignée." De fait, 911 Pizza est une chaîne qui sévit depuis 2007 et compte aujourd'hui six autres adresses en Bourgogne. Coincé entre une agence de location de voitures et des barres d'immeubles, le restaurant de Villeurbanne doit, lui, composer avec la concurrence des tacos, kebabs ou autres Burger King à proximité. Pourtant, le meneur du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com